Roma, ufficiale l'arrivo di Maitland-Niles

Il club giallorosso ufficializza l'arrivo del giocatore inglese dall'Arsenal, che ha rilasciato le prime dichiarazioni: "Non vedo l'ora di iniziare, voglio dare il mio contributo alla squadra e dimostrare che tipo di giocatore sono. Grazie ai tifosi per il supporto che mi hanno già dimostrato: speriamo di fare grandi cose". Tiago Pinto: "Colpiti dal suo entusiasmo di raggiungere la Roma"

La Roma ufficializza il primo acquisto della sessione invernale di calciomercato: è Ainsley Maitland-Niles. Il difensore inglese (che - lo ricordiamo - può anche giocare a centrocampo, davanti alla difesa) diventa oggi e a tutti gli effetti un nuovo giocatore giallorosso: arriva dall'Arsenal con la formula del prestito secco oneroso (di cinquecentomila euro, più altri cinquecentomila euro di bonus), senza opzione di riscatto. E con l'annuncio del suo passaggio alla Roma, sono presenti le prime dichiarazioni di Maitland-Niles in giallorosso: "Sono entusiasta di essere qui e non vedo l’ora di cominciare. Voglio dare il mio contributo alla squadra e dimostrare che tipo di giocatore sono. Grazie a tutti i tifosi per il supporto che mi hanno già dimostrato. Speriamo di fare grandi cose prima da qui alla fine di questa stagione". Porterà la maglia numero 15.