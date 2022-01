Roma, atteso il via libera per Sergio Oliveira

La giornata di lunedì sarà decisiva per l'arrivo del centrocampista portoghese in Italia: atteso il via libera per il trasferimento alla Roma in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 13.5 milioni

La Roma si consola sul mercato, dopo la cocente sconfitta subita in rimonta contro la Juventus. Dopo Maitland-Niles, che ha già esordito contro i bianconeri dal primo minuto, José Mourinho è pronto ad accogliere un altro importante rinforzo. Si tratta di Sergio Oliveira , centrocampista classe 1992 di proprietà del Porto. Giocatore di qualità, fisicità ed esperienza, l'identikit richiesto dall'allenatore giallorosso per rinforzare la sua squadra. Nella giornata di lunedì è previsto il via libera definitivo per la chiusura di una trattativa che va avanti ormai da giorni. La Roma pagherà al Porto un milione immediatamente per il prestito fino a giugno, con il diritto di riscatto che sarà fissato a 13.5 milioni di euro.

Mourinho: "In settimana arriverà un centrocampista di personalità"

Un rinforzo, quello di Sergio Oliveira, anticipato dallo stesso Mourinho nel post partita di Roma-Juventus, in cui l'allenatore ha sottolineato l'importanza di avere dei rinforzi all'altezza: "In questo momento siamo carenti, ma aggiungiamo a questa squadra due nuovi calciatori che arrivano in prestito. Il primo è Maitland-Niles, il secondo un centrocampista fisico e di personalità. Un profilo psicologico più adatto a quello che noi vogliamo. Saranno due opzioni importanti per noi, perché di solito abbiamo una panchina giovanissima. Magari la gente vorrebbe un giocatore top, se il Liverpool fa venire Salah in prestito siamo contenti. Ma non possiamo fare pazzie, ci dobbiamo adattare a questa situazione", le parole del portoghese. Il rinforzo in questione è, appunto, Sergio Oliveira, che in settimana potrebbe diventare un nuovo calciatore della Roma.