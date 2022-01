Il club andaluso ha bisogno di un rinforzo in attacco per sostituire gli infortunati Suso e Lamela e ha puntato Orsolini del Bologna: presentata una nuova offerta in queste ore. Stavolta a titolo definitivo. La palla ora passa nelle mani del club rossoblù ACQUISTI, CESSIONI E TRATTATIVE: IL TABELLONE DEL MERCATO DI GENNAIO

Sono spesso gli infortuni a cambiare le sorti delle sessioni di calciomercato e sembra questo essere il caso anche per il Siviglia, che con Suso e Lamela ai box per problemi fisici si trova costretto a cercare rinforzi in attacco. Il nome caldo che circola da diversi giorni nelle scrivanie dei dirigenti spagnoli è quello di Riccardo Orsolini del Bologna. Il Siviglia in queste ore vuole accelerare per portare a termine l'affare e per questo ha presentato una nuova offerta che può far vacillare i dirigenti del Bologna: se prima infatti la proposta prevedeva un prestito con diritto di riscatto, adesso il Siviglia ha cambiato la formula, proponendo un trasferimento secco, a titolo definitivo. L'offerta è stata già recapitata ai dirigenti del Bologna a cui adesso toccherà decidere. Il pressing del club spagnolo non cessa.