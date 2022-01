A Casa Milan prosegue - senza ansie - la ricerca di un difensore: dopo il sondaggio per Diallo del Psg, il nome più caldo attualmente è quello di Eric Bailly del Manchester United, che gradirebbe la destinazione. Per il futuro, inoltre, è stato messo nel mirino anche Nicolò Casale dell'Hellas Verona CALCIOMERCATO SERIE A, TABELLONE ACQUISTI CESSIONI 2022 Condividi

Ormai si sa: l'obiettivo del Milan in questo calciomercato è quello di provare a chiudere l’acquisto di un difensore centrale, per poter permettere a Pioli di lavorare con un reparto completo anche dopo il grave infortunio capitato a Kjaer. L’intenzione per gennaio non è però quella di fare un'operazione a titolo definitivo, bensì quella di prendere un buon difensore in prestito, lasciandosi così buon margine in estate per comprare un difensore facendo un investimento importante (Botman e Bremer i nomi che piacciono di più). Nell’immediato, però, il Milan cerca altri profili: nei giorni scorsi è stato sondato il terreno per Diallo del PSG, ma in queste ore la pista più fattibile sembra essere quella di Eric Bailly del Manchester United. Difensore centrale ivoriano classe 1994, Bailly è in cerca di spazio e accetterebbe volentieri l’eventuale chiamata del Milan.

Per il futuro piace Casale del Verona leggi anche Kalulu: "Milan scelta rischiosa, ma era un sogno" Un giocatore italiano che invece è finito nel mirino del Milan è Nicolò Casale dell'Hellas Verona, un giocatore che sta facendo bene in questa prima parte di stagione (e che gode anche dell'interessamento della Lazio). La dirigenza rossonera ha chiesto informazioni per capire se ci fossero i margini per procedere subito all'acquisto del giovane classe 1998 ma l'Hellas Verona in questo momento non sembra aprire a una cessione del giocatore. Che comunque continuerà a essere monitorato dal Milan anche per il futuro.