"Insigne porterà gente allo stadio"

Insigne in Mls, sarà il 21° italiano nella storia

Da quella verifica online ha avuto il via il dialogo che ha portato all'operazione Insigne-Toronto. Approdata fino all'addio dell'attaccante a Napoli, la sua città dove in 10 anni ha messo insieme 114 gol e 91 assist. "Ho iniziato a segnarmi i giocatori che pensavo fossero di livello mondiale e che pensavo avrebbero avuto un valore in questo mercato - ricorda Manning - Lorenzo Insigne è stato il primo nome in quella lista. Sarà un giocatore che la gente vorrà venire a vedere allo stadio". Dove Insigne giocherà dalla prossima estate, diventando così il 21° giocatore italiano nella storia a giocare in Mls. Per lui un contratto quadriennale da 11 milioni e mezzo più 4 milioni e mezzo di bonus a stagione. Cifre diventate realtà in pochi mesi. (Anche) grazie a... internet.