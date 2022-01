Villar pronto a salutare la Roma: andrà al Getafe

Il centrocampista, che in stagione ha giocato appena 204 minuti, torna in Spagna dove ha già vestito la maglia dell'Elche: l'operazione con il Getafe è in chiusura

Dopo due anni Gonzalo Villar si prepara a lasciare la Roma . Il centrocampista farà rientro in Spagna, dove ad attenderlo c'è il Getafe . È in chiusura l'operazione per il suo trasferimento agli azulones, attualmente diciassettesimi in classifica nella Liga. Il Getafe è riuscito a vincere la concorrenza di diversi club, compresa la Sampdoria che si era interessata al giocatore.

I numeri di Villar

Villar era uno dei giocatori in uscita dalla Roma visto che con José Mourinho in panchina non è riuscito a trovare spazio: appena 204 minuti giocati in stagione in sei partite di Conference League. Numeri in controtendenza rispetto alla stagione 2020-2021 dove aveva giocato 47 partite per un totale di 2.714 minuti. Per Villar sarà la prima volta nella Liga spagnola. Con la maglia dell'Elche, infatti, ha giocato soltanto in Segunda Division, collezionando 35 presenze.