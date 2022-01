Getafe, domani le visite di Mayoral e Villar

I due giocatori faranno ritorno in Liga, con il Getafe che è pronto ad accoglierli: entrambe le operazioni si chiuderanno in prestito, con la Roma manterrà un'opzione per acquistare Mayoral a titolo definitivo dal Real Madrid al termine della stagione. In dirittura anche il trasferimento di Calafiori al Genoa: giovedì le visite mediche

È tempo di saluti per Gonzalo Villar e Borja Mayoral. I due calciatori lasceranno la Roma e faranno ritorno in Spagna. Ad attenderli c'è il Getafe, che nella giornata di giovedì accoglierà i due giallorossi per le visite mediche: una volta terminate si potrà procedere al trasferimento, che per il centrocampista spagnolo sarà in prestito secco. Anche per l'attaccante si tratterà di un prestito, ma la Roma manterrà la possibilità di acquistarlo a fine stagione versando 20 milioni nelle casse del Real Madrid (club proprietario del cartellino). In questo modo il club giallorosso risparmierà 500 mila euro di prestito per questa seconda metà di stagione e tutto l'ingaggio di Mayoral, che verrà pagato dal Getafe.