Il centrocampista portoghese è arrivato a Ciampino con un volo proveniente da Oporto e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche. Sergio Oliveira si trasferisce in prestito con diritto di riscatto: la Roma sarà la sua ottava squadra in carriera

Inizia l'avventura di Sergio Oliveira con la Roma . Il centrocampista portoghese è sbarcato all'aeroporto di Ciampino attorno alle ore 11.30 con un volo proveniente da Oporto. Il primo passo dell'esperienza in giallorosso del giocatore che nelle prossime ore svolgerà le visite mediche prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Roma. Sergio Oliveira si trasferisce dal Porto con la formula del prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni di euro .

I numeri di Sergio Oliveira

La Roma sarà l'ottava squadra in carriera di Sergio Oliveira che ha vestito le maglie di Porto, Beira-Mar, Malines, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes e Paok. Cresciuto nel settore giovanile del Porto, il centrocampista è sempre stato di proprietà dei dragões tranne la parentesi tra il 2013 e il 2015 al Paços Ferreira. Sergio Oliveira ha collezionato 174 presenze con il Porto, trenta delle quali in coppe europee tra Champions ed Europa League. In stagione ha giocato 24 partite, segnando 5 gol.