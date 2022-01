La società rossoblù è sempre attiva sul mercato: l'obiettivo per la difesa è Armando Izzo dal Torino. Sempre dalla società granata si sta provando a prendere anche Baselli, mentre proseguono i contatti per lo svizzero Aebischer dello Young Boys

Il 2022 è iniziato con due vittorie contro Sampdoria e Bologna, ma le speranze di salvezza del Cagliari passano anche dal mercato. La società rossoblù è molto attiva e concentrata soprattutto sul reparto difensivo, alla ricerca di giocatori con caratteristiche richieste da Walter Mazzarri. Ufficializzati l'addio di Godin e l'arrivo di Goldaniga, il Cagliari sta provando ora a rinforzarsi con Armando Izzo . Il difensore classe 1992 ha collezionato appena quattro presenze in questo campionato con il Torino di Juric e, proprio in granata, ha già lavorato con Walter Mazzarri, trovando in quel periodo grande continuità e addirittura la convocazione in Nazionale, con tre presenze nelle gare di qualificazione a Euro2020.

Aebischer e Baselli gli obiettivi a centrocampo

Non solo la difesa, il Cagliari lavora anche per il centrocampo. Dopo un primo blitz di Giulini, sono proseguiti i contatti con il Young Boys per Michel Aebischer. Il classe 1997 è un titolare del club svizzero, con cui ha giocato da protagonista anche la fase a gironi di Champions League. Potrebbe essere un rinforzo importante per Walter Mazzarri, al pari di Daniele Baselli. Anche il centrocampista classe 1992 sta trovando poco spazio in granata, appena tre presenze in questa stagione. Ci sono stati nuovi contatti con il suo agente, con il Cagliari che sta provando a fare una doppia operazione dal Torino considerando anche Izzo.