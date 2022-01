Il trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto è diventato realtà, alla scadenza del suo contratto con il Napoli l'attaccante andrà in America cambiando completamente vita. Una notizia che ha colpito i tifosi azzurri, ma anche e soprattutto la famiglia del calciatore. Roberto Insigne, fratello di Lorenzo e attaccante del Benevento, ha parlato proprio del trasferimento del trasferimento del capitano del Napoli in MLS: "Toronto è lontanissima e lì fa freddo. La vita per Lorenzo cambierà sicuramente, ma ha fatto una scelta importante anche perché andrà via da Napoli, che è casa sua. Però dico solo una cosa: non è stata colpa sua", le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport al termine della gara che i giallorossi hanno giocato e vinto contro il Monza.