Samp: preso Magnani, ora il sogno è Sensi

Blucerchiati attivissimi in queste ore di mercato: per la difesa sbloccato l'arrivo di Magnani dell'Hellas Verona. In attacco ha sorpassato il Genoa per Piccoli (altro obiettivo per il reparto offensivo, oltre a Grifo), mentre il sogno a centrocampo si chiama Stefano Sensi. I dirigenti blucerchiati proveranno a convincere il giocatore a vestire la maglia della Samp (arriverebbe in prestito)

A Genova il mercato sta correndo veloce. Oltre all'attivissimo Genoa, anche la Sampdoria - dopo aver annunciato la nuova presidenza Lanna - in queste ore si sta muovendo per cercare di finalizzare movimenti in entrata. Per la difesa è ormai fatta per Giangiacomo Magnani dell'Hellas Verona, che arriva in prestito con diritto di riscatto e va così a rinforzare un reparto che necessita di un miglioramento. Per l'attacco, inoltre, la Samp ha effettuato un sorpasso per Roberto Piccoli dell'Atalanta, su cui nei giorni scorsi c'era anche il Genoa. Ma non è tutto, anzi: il sogno si chiama Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter, che non sta trovando molto spazio quest'anno nella squadra nerazzurra. Ci sono stati dei primi contatti tra il club blucerchiato e l'entourage del giocatore, che resta però ancora da convincere. La Sampdoria, comunque, sta cercando di affondare il colpo per provare a strappare il sì del giocatore e poi quello dell'Inter (nel caso, il club nerazzurro lo lascerebbe partire con la formula del prestito).