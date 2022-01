1/10

DYBALA GOL, MA NON ESULTA - Un gesto che sembra destinato a far discutere o che quantomeno alimenta pensieri attorno al rinnovo che ancora non arriva tra Dybala e la Juventus. Il giocatore segna il gol del vantaggio contro l'Udinese e non esulta dopo un accenno di corsa. Poi, ricevito l'abbraccio dei compagni, rivolge lo sguardo verso la tribuna dello Stadium.

