Il club lagunare valuta un altro rinforzo per Paolo Zanetti dopo Cuisance e Nani. Piace il terzino sinistro classe 1996 del Rapid Vienna: va in scadenza di contratto a giugno ma il Venezia sta provando ad anticipare il suo arrivo già a gennaio. Quest'anno Ullmann ha giocato in Europa League

Non solo Nani. Il Venezia è pronto a chiudere un'altra operazione: quella che porterebbe in Serie A Maximilian Ullmann, terzino sinistro austriaco classe 1996 del Rapid Vienna. Il contratto di Ullmann va in scadenza il prossimo 30 giugno ma il club lagunare sta provando ad anticipare i tempi per portarlo a Venezia già nella sessione invernale di calciomercato. Nelle prossime ore si capirà se il trasferimento verrà anticipato grazie a un indennizzo garantito al club austriaco. Quello di Ullmann sarebbe il terzo acquisto in pochi giorni per la squadra di Paolo Zanetti, che a inizio gennaio ha aggiunto al suo organico Michaël Cuisance, arrivato dal Bayern Monaco.