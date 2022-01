"Como no es una pregunta, Como es la respuesta". Presentazione in salsa castigliana per il nuovo acquisto del club lariano, Alex Blanco , arrivato a titolo definitivo dal Valencia. Nel video, il calciatore spagnolo - che ha firmato un contratto fino al giugno del 2024 - si sforza di far capire a un amico iberico che con "Como" non intende "Come", ma la sua nuova destinazione, e il risultato è davvero esilarante.

Chi è Alex Blanco

Attaccante esterno sinistro classe 1998, è cresciuto nei settori giovanili di Barcellona e Valencia. Ha debuttato nella Liga Spagnola con l’Alaves nella stagione 2018/19. Nell’annata successiva, con 30 presenze, 3 gol e 2 assist è stato protagonista con il Real Saragozza, arrivando fino alla semifinale playoff per la promozione nel massimo campionato iberico. Dalla stagione 2020/21 ha giocato nel Valencia facendo registrare 16 presenze tra Liga e Copa del Rey e segnando il primo gol nella Liga il 21 marzo 2021 contro il Granada. "Sono molto felice di essere qui e sono grato alla società per avermi scelto – ha dichiarato Blanco – ho incontrato mister Gattuso e sono convinto di aver trovato l’ambiente giusto per me. Inizia un nuovo capitolo per la mia carriera e sono contento e stimolato all’idea di confrontarmi con il calcio italiano che ho sempre seguito con grande interesse. Sono carico per questa nuova esperienza e non vedo l’ora di iniziare".