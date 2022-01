Quasi definita la cessione di Daniele Baselli al Cagliari: il via libera è atteso lunedì. Per il centrocampista contratto fino a giugno con opzione di rinnovo biennale in caso di salvezza. In salita la trattativa per portare Nandez al Torino: richieste troppo elevate per l'ingaggio. Intanto Pellegri potrebbe arrivare in granata direttamente dal Monaco e non dal Milan CALCIOMERCATO 2022, GLI ACQUISTI PIU' COSTOSI A GENNAIO Condividi

Il Torino è al lavoro per cambiare volto alla rosa allenata da Ivan Juric nel calciomercato di gennaio. Il club granata ha intanto definito la trattativa con il Cagliari per Daniele Baselli. Le due società si sono incontrate nella giornata di venerdì e il via libera definitivo per il trasferimento del centrocampista classe 1992 è atteso per la giornata di lunedì. Baselli, 6 presenze stagionali tra Serie A e Coppa Italia, andrà in scadenza di contratto con il Torino a fine stagione e firmerà con il Cagliari un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo biennale in caso di salvezza.

Nandez-Toro e Izzo-Cagliari, operazioni in salita leggi anche Fares, che beffa: crociato ko e stagione finita Nel corso del vertice tra Cagliari e Torino non si è però parlato solo di Baselli. Tra i nomi sul tavolo anche quello di Nahitan Nandez, profilo gradito al club granata: i due club avevano trovato l'accordo per il trasferimento ma il centrocampista uruguaiano ha fatto richieste troppo elevate per il suo ingaggio e l'operazione è in salita. Complicato anche il passaggio di Armando Izzo al Cagliari: il club sardo sta infatti facendo delle valutazioni sul giocatore, 4 partite in stagione con il Toro, visto che l'eventuale acquisto di Izzo toglierebbe spazio nel reparto al giovane Andrea Carboni.