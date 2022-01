La società neroverde ha chiuso per l'arrivo a titolo definitivo dalla Roma del giovane attaccante classe 2002 che in questa prima parte di stagione ha indossato la maglia della Sampdoria collezionando dieci presenze in campionato

Un colpo per il presente ma soprattutto per il futuro. Sempre molto attento al mercato dei giovani – italiani e non solo –, il Sassuolo si è assicurato Riccardo Ciervo : l’attaccante esterno classe 2002, può giocare sia a sinistra (ruolo in cui è stato maggiormente impiegato in carriera) che a destra e anche da seconda punta, si trasferisce in maglia neroverde a titolo definitivo dalla Roma , società proprietaria del cartellino del ragazzo ceduto la scorsa estate - in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a proprio favore - alla Sampdoria.

10 presenze in questa Serie A

approfondimento

Serie A, gli acquisti ufficiali di gennaio

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Ciervo – che ha tra le caratteristiche principali quella di partire da sinistra e poi accentrarsi e calciare in porta con il piede destro, oltre a un buon dribbling e capacità di corsa – ha fatto l’esordio in Serie A con la maglia della Sampdoria contro il Napoli lo scorso 23 settembre. Dieci le presenze in campionato in blucerchiato, arricchite da un assist contro la Lazio, per un totale di 219 minuti in campo; due invece le apparizioni in Coppa Italia (un passaggio vincente anche in questo caso). Ora il saluto a Genova, nel suo futuro ci sarà il Sassuolo.