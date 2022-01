L'arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus alimenta le incognite sul futuro di Paulo Dybala in bianconero. L'attaccante argentino, a Torino dall'estate del 2015, andrà in scadenza di contratto a giugno e il corposo investimento (operazione complessiva da 75 milioni di euro) che il club sta mettendo in atto per acquistare il centravanti serbo dalla Fiorentina comporterà anche nuove strategie per il futuro. Sul tavolo in particolare c'è il rinnovo dell'accordo con Dybala, trattativa in corso da diversi mesi.