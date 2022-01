Non solo Gosens, i nerazzurri hanno trovato l'accordo con il Genoa per l'attaccante ecuadoregno che arriva in prestito fino a giugno e guadagnerà 800 mila euro. Tutte le notizie alle ore 23.00 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio a "Calciomercato L'Originale"

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE