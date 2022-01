Dopo l'acquisto di Vlahovic i bianconeri fanno sul serio anche per il centrocampista del Borussia Monchengladbach, club con il quale però non c'è ancora l'accordo. Intesa già trovata con il giocatore, che arriverebbe in caso di cessione di Bentancur sul quale ci sono Aston Villa e Tottenham

Dusan Vlahovic e non solo: la Juventus fa sul serio per Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach il prossimo 30 giugno, è l'obiettivo numero uno del club bianconero, che nelle ultime ore ha fatto un'offerta alla società tedesca per anticipare l'arrivo del giocatore. La Juve intende pagare un indennizzo per fare in modo che il trasferimento si possa concludere già in questa sessione di calciomercato e attende a breve una risposta da parte del Borussia.