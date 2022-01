Tentativo per Renato Sanches: ingaggio troppo alto

Un colpo di mercato last minute per il centrocampo: è quello che ha cercato di chiudere il Milan nelle scorse ore. Il club rossonero ha infatti fatto un tentativo concreto per portare nella rosa di Stefano Pioli il 24enne portoghese Renato Sanches. I contatti con la dirigenza del Lille, club proprietario del cartellino, hanno permesso di quantificare il costo del cartellino del giocatore: una cifra vicina ai 25 milioni di euro più bonus. L'affare non è però decollato a causa delle elevate richieste per l'ingaggio avanzate dal centrocampista.