L'ultimo giorno di mercato potrebbe riservare delle novità sul futuro di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, ai margini del progetto tecnico di Massimiliano Allegri (in stagione ha giocato solo 112 minuti in cinque match), è in uscita dalla Juventus. I bianconeri stanno trattando con gli scozzesi dei Rangers. L'interesse è concreto, le due società stanno cercando di definire l'accordo per il trasferimento e le prossime ore saranno decisive. Sulle tracce di Ramsey, però, c'è anche il Burnley che resiste e spera di inserirsi nella trattativa.