Come è andato il primo mercato degli sceicchi del Newcastle

10/16

COME GIOCHERÀ IL NUOVO NEWCASTLE?



Deadline day nel quale è sfumato un altro attaccante per i Magpies: niente da fare per Ekitike (Reims) né per Lingard, rimasto allo United. Ecco tuttavia come il mercato di gennaio ha trasformato l’undici base:



NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Burn, Targett; Willock, Guimarães, Joelinton; Fraser, Wood, Saint-Maximin. All. Howe*



*in grassetto i nuovi acquisti