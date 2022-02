Obiettivo sfumato?

Anche l'esterno d'attacco colombiano, ex Porto, ha cambiato squadra a gennaio, direzione Premier League anche per lui, ma firmando col Liverpool di Klopp per 40 milioni di euro. Evidentemente un obiettivo anche degli Spurs che avrebbero dunque lasciato, per errore, il suo nome sul contratto di Bentancur. Il centrocampista è ora un nuovo giocatore del Tottenham, ritrova Conte in panchina nello stesso percorso compiuto anche da Kulusevski.