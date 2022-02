Agente Zaniolo: "Nessuna trattativa per rinnovo"

L'agente sul futuro del giocatore: "Al momento non è in atto nessuna trattativa per il rinnovo. Zaniolo è concentrato sulla stagione con la Roma e sulla Nazionale, quindi è prematuro e infondato qualsiasi riferimento a discorsi sul prolungamento del contratto"

Nicolò Zaniolo sta trovando continuità nella Roma di José Mourinho. Per lui 28 presenze, con 4 reti e 5 assist in tutte le competizioni. Ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e del suo futuro ha parlato l'agente, Claudio Vigorelli: “Al momento non c'è nessuna trattativa per il rinnovo con la società giallorossa – le sue parole al Corriere dello Sport -. Nicolò è totalmente concentrato a finire nel migliore dei modi il campionato in corso con il massimo impegno e la massima determinazione. Inoltre, ci sono i prossimi impegni con la maglia della Nazionale di Roberto Mancini che ha l'obiettivo di raggiungere il Mondiale. È prematuro e infondato qualsiasi riferimento a un'eventuale trattativa in corso relativa a rinnovi o prolungamenti di contratto".