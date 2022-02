Tra campionato e Champions, è un momento decisivo della stagione per la Juventus. Ma, in casa bianconera, sono sempre in sospeso i discorsi riguardanti i rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza al termine della stagione. In primis c'è la trattativa per il prolungamento di Paulo Dybala ma, oltre all'argentino, ci sono anche altri calciatori come Bernardeschi, Cuadrado, De Sciglio e Perin. Ne ha parlato Maurizio Arrivabene: "A fine febbraio incontreremo tutti i giocatori in scadenza. Guardiamo avanti e, oltre a quello di Dybala, dovremo discutere anche degli altri rinnovi. Lo faremo nei tempi corretti e con uno sguardo al futuro. Ottimismo? I contratti si fanno in due, ci può essere ottimismo da una parte e pessimismo dall'altra e viceversa. I rinnovi comportano una trattativa e, ogni parte che vi partecipa, si pone un obiettivo", le parole dell'amministratore delegato bianconero a Sky Sport.