Matthijs De Ligt è un giocatore sempre più importante nella Juventus di Massimiliano Allegri, tra i leader difensivi della squadra bianconera. L'olandese sta raccogliendo, pian piano, l'eredità di Bonucci e Chiellini, che si alternano al suo fianco anche a causa dei problemi fisici che ne stanno condizionando la stagione. E per il futuro? De Ligt apre la porta a una permanenza alla Juventus, nonostante le parole di Raiola di qualche mese fa in cui disse che il difensore era "pronto per un nuovo passo". "Il club mi sta dando sempre più responsabilità – ha dichiarato il giocatore al portale olandese Rondo – Chiellini e Bonucci sono spesso infortunati e c'è più pressione sulle mie spalle, questo mi piace. Mi accorgo che posso assumere un ruolo importante, siamo ancora in corsa su tre fronti e mi sto divertendo molto qui. Ho notato che imparo ogni settimana e questo mi piace molto. Quello che ha detto Raiola risale a 3 mesi fa, in quest'arco di tempo tante cose possono cambiare. Ora mi sto concentrando completamente sul finale di questa stagione".

"Per lo scudetto servirebbe un miracolo" approfondimento Una poltrona per tre: il calendario dello scudetto Sul campionato, aggiunge: "A un certo punto eravamo a 14 punti dal primo posto, a quel punto ci siamo tolti dalla testa l'obiettivo scudetto. Abbiamo deciso di concentrarci sulla qualificazione in Champions League e abbiamo iniziato a pensare partita per partita. Inter, Milan e Napoli hanno perso dei punti e ora siamo solo a -7. Dovrebbe accadere un miracolo per vincere lo scudetto, ma la situazione è sicuramente migliorata rispetto a 13 partite fa".

"Con CR7 persi 30 gol, avevamo bisogno di Vlahovic" approfondimento Classifica marcatori, Vlahovic ritorna al 1° posto A gennaio è arrivato Vlahovic, ma in estate la Juve perse Cristiano Ronaldo: "È andato via a fine mercato e con il suo addio abbiamo perso 30 gol. Poiché era così tardi, non potevamo ripartire subito da uno come Vlahovic. Questa cosa all'inizio ci ha penalizzato. Quando ho giocato contro Dusan, ho notato quanto fosse forte e tecnicamente bravo. Mi ha impressionato la sua motivazione nel segnare, quasi chiamava i suoi compagni se non riceveva la palla. Avevamo bisogno di un attaccante come lui".