Haksabanovic seguito anche in Serie A

Al momento i due non hanno raggiunto accordi con altri club ma più di qualche società italiana ha chiesto informazioni su Haksabanovic, esterno d'attacco classe 1999 con un passato tra West Ham e Malaga. Acquistato nell'estate 2021 dal Norrkoping, Haksabanovic ha segnato un gol e fornito quattro assist in campionato fin qui con il Rubin. Dreyer, classe 1998, è invece un attaccante e sin qui ha segnato 8 reti in 14 partite nel massimo campionato russo. Nella sua carriera ci sono anche tappe in Inghilterra con il Brighton, in Scozia con il St. Mirren e in Danimarca con il Midtjylland, ultima maglia indossata prima del trasferimento in Russia. Entrambi ora sono liberi da vincoli e alla ricerca di un club che possa tesserarli.