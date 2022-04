L'attaccante - in scadenza a giugno - si è promesso agli spagnoli, che hanno pronti per lui 100 milioni lordi alla firma e un quinquennale da 25 milioni di euro netti a stagione. Nessuna firma però, ma solo una stretta di mano. Basterà? Il Real è fiducioso, ma il Psg continua a insistere per il rinnovo. Quasi impossibile invece arrivare da Haaland, vicino al City Condividi

Una stretta di mano per sancire un’intesa che, pur avendo messo d’accordo tutte le parti in causa, non ha ancora portato al nero su bianco. Perché tra il Real Madrid e Kylian Mbappé, attaccante in scadenza con il Psg a giugno, non è ancora arrivata la firma sul contratto come invece avrebbe voluto il club spagnolo. Che adesso spera – ed è comunque abbastanza fiducioso – che il talento francese mantenga l’impegno preso, nonostante i tentativi sempre più insistenti del Paris Saint-Germain di convincerlo a rinnovare, offrendo anche più soldi alla firma rispetto a quanti proposti dai Blancos. Tra il Real e Mbappé l’intesa è stata comunque raggiunta: 100 milioni di euro lordi alla firma e contratto da 50 milioni di euro lordi a stagione (25 netti quindi) per cinque anni.

Basterà? Nonostante la fiducia del Real Madrid, il club spagnolo – che finché ovviamente non avrà la firma di Mbappé non può considerare fatto l'affare – avrebbe voluto imbastire con il francese un'operazione in stile Cristiano Ronaldo. Nel 2008 – un anno prima del reale trasferimento del portoghese in Spagna – il Real depositò da un notaio di Madrid l'accordo con lo United e con CR7, con una particolare clausola: nel caso di passo indietro del club o dello stesso calciatore, ci sarebbe stata da pagare una penale da 30 milioni di euro. Ma se in quell'occasione gli accordi erano stati firmati, nel caso di Mbappé al Real non resta che affidarsi a una stretta di mano, visto che il francese nei messi scorsi non ha voluto firmare l'accordo, ma si è solo "promesso".