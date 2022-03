1/13 ©Getty

MARCA: "UNA NUOVA ERA DOPO CR7-MESSI"



È la tesi sostenuta dal giornale spagnolo che, dopo oltre un decennio dominato da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, guarda al futuro con i nuovi potenziali "re del calcio". CR7 e Leo giocheranno il 5° Mondiale della carriera, ma l’avventura con United e Psg - secondo Marca - ha messo in luce il loro declino a differenza di chi sta strabiliando in Europa. Sono tutti U-23, rappresentano i migliori nei rispettivi ruoli e fanno parlare sul mercato.



Eccoli in questa top 11 dove aggiungiamo le valutazioni di Transfermarkt