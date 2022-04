Il nuovo studio firmato dall'Osservatorio calcistico del CIES ha analizzato e classificato i "rookie" under 23 col più alto valore di mercato, cioè i giocatori che solo in questa stagione (e non prima, motivo dell'assenza di gente come Haaland) hanno debuttato in uno dei cinque principali campionati europei. Tre della Serie A in top 20 (Frattesi il migliore) e nove nella top 50 generale. E al primo posto c'è un "insospettabile"