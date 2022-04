I numeri di Modric con il Real

Arrivato a Madrid 10 anni fa dal Tottenham per 35 milioni di euro, Modric ha collezionato 429 presenze con il Real, impreziosite da 31 gol e 70 assist, l'ultimo dei quali da favola contro il Chelsea nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il rinnovo del contratto permetterà al 36enne croato di restare al centro della squadra allenata da Carlo Ancelotti. Proprio l'allenatore dei blancos qualche giorno fa aveva speso parole d'elogio nei confronti di Modric, paragonandolo a un suo ex giocatore come Paolo Maldini. "Per qualità, serietà e per come intende il calcio lo paragono a Maldini - aveva ammesso - sono due leggende. Paolo ha vinto l'ultima Champions League a 40 anni. Luka si prende molta cura di se stesso e nella sua carriera non ha avuto grossi infortuni". Ora la sua storia con il Real, società con cui ha vinto 18 trofei tra Liga, coppe nazionali, Champions League, Supercoppe europee e coppe del mondo per club, è pronta ad affrontare un'altra tappa.