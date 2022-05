Erling Haaland , dalla prossima stagione, giocherà nel Manchester City : trovano ulteriori conferme le anticipazioni date qualche settimana fa da Gianluca Di Marzio e dalla squadra mercato di Sky Sport. Come raccontato da Sky Sport DE, infatti, l'attaccante ha già informato il Borussia Dortmund che, alla fine di questo campionato, lascerà la Bundesliga per trasferirsi in Premier League. Già durante la settimana scorsa Ferran Soriano, amministratore delegato del Manchester City, ha provveduto a informare Hans-Joachim Watzke, attuale CEO del Borussia Dortmund, che il club inglese è pronto a pagare la clausola presente nel contratto del centravanti classe 2000, per liberarlo dal suo rapporto con la società tedesca e portarlo definitivamente alla corte di Pep Guardiola.

Le cifre dell'affare e il sostituto

Il Manchester City ha quindi così deciso di sfruttare la clausola presente nel contratto di Haaland e utilizzabile fino al 2024. Il 22enne centravanti, così, si trasferirà al club inglese, che pagherà 75 milioni di euro per liberarlo dal Borussia Dortmund. Pronto, inoltre, un super contratto per l'attaccante: 30 milioni all'anno per le prossime cinque stagioni. E il sostituto di Haaland, così come già accaduto per il norvegese due anni e mezzo fa, arriverà sempre dal Salisburgo. Il Borussia Dortmund, infatti, avrebbe chiuso per Karim Adeyemi, classe 2002 che in questa stagione ha segnato 19 gol in 22 partite nel campionato austriaco, oltre ad aver realizzato 3 reti in Champions League.