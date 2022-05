Il vicepresidente bianconero sul mancato rinnovo di Dybala: "Lo abbiamo valutato su tutti gli aspetti, sia dentro che fuori dal campo. Le sue richieste erano altissime, ma era giusto così perché è un giocatore forte. Noi però non ce la siamo sentita: per questo le strade si sono divise". E su Chiellini: "Un'icona mondiale. Deciderà lui cosa fare: a noi basta che sia felice"

A margine della finale di Coppa Italia contro l'Inter, il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, è tornato a parlare del perché il club bianconero non sia riuscito a trovare un accordo per il rinnovo di Paulo Dybala, che a fine giugno si svincolerà: "Non è facile dire cosa non sia andato bene per il suo rinnovo. Noi l'abbiamo valutato su tutti gli aspetti, sia dentro che fuori dal campo. Le sue richieste erano altissime ed era giusto che fosse così perché è un giocatore forte. Noi non ce la sentivamo e quindi le strade si sono divise".