Grifo a Sky: "Serie A e Nazionale sono miei sogni"

Fra i protagonisti della stagione di Bundesliga con la rivelazione Friburgo c'è Vincenzo Grifo. Nell'ultimo turno del campionato tedesco di sabato prossimo si può giocare ancora chance di qualificarsi alla prossima Champions League ma l'Europa è già una certezza per l'esterno d'attacco più volte convocato in Nazionale da Mancini e sempre desideroso di arrivare in serie A. Ne ha parlato a Sky Sport

Una stagione da protagonista in Germania con la maglia del Friburgo con cui, a una giornata dal termine della Bundesliga, è in lotta per un piazzamento Champions. Vincenzo Grifo si gode il momento d'oro e a Sky Sport ha parlato di quelli che sono i suoi sogni: "Sono italiano, a casa si parla italiano, anche con mia figlia e i miei genitori, a casa mia in Germania si mangia italiano, amo tutto dell’Italia. Mi trovo molto bene a Friburgo ma nel futuro non si sa mai cosa succederà, prima mancano queste due partite importanti compresa la finale di Coppa di Germania che è molto importante, poi le vacanze e poi, se ci sarà la possibilità farò dei pensieri sulla serie A"

Grifo: "Deluso per Italia, Mancini grande allenatore" leggi anche "Gli Europei sarebbero un sogno". Sky Sport a casa di Grifo Il pensiero anche sulla mancata qualificazione dell'Italia ai prossimi mondiali: “Ero deluso ovviamente anche io per la sconfitta contro la Macedonia del Nord, sono miei compagni, in due anni e mezzo ho conosciuto tutti anche il mister Mancini che devo ringraziare tanto, anche Evani e lo staff che mi hanno convocato. Mancini è un grande allenatore, non si deve criticare perché nel calcio si vince e si perde ma Mancini fa un grande lavoro e lo farà anche in futuro. La Nazionale anche se ci ho già giocato per me è un grande sogno perché per un professionista è la cosa più grande che esista”.