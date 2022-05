"Su Lukaku tanto rumore per nulla. Ha nel cuore il club e i tifosi, ma non possiamo ipotizzare trattative: il Chelsea ha definito la cessione del club, non conosciamo gli interlocutori, figuriamoci se possiamo ipotizzare discorsi con Inter o Milan. Bisogna aspettare". A parlare è Federico Pastorello, agente tra i tanti di Romelu Lukaku, in una lunga intervista a Repubblica. 15 gol stagionali, di cui 8 in Premier League, ma giocando poco rispetto a ciò che si aspettava: "Nessuno poteva aspettarsi una situazione così. Non discuto le scelte tecniche, ma è ovvio che c'è stato un problema. I numeri però vanno pesati: è il miglior marcatore della squadra, con un minutaggio basso rispetto ai compagni. Per ora è concentrato sul difendere un posto in Champions e la finale di FA Cup. Poi vedremo". Pastorello ha poi parlato anche del rapporto tra Arthur e la Juventus: “A gennaio siamo stati vicini ad andar via, all'Arsenal. È un giocatore troppo importante per essere emarginato, deve anche pensare al discorso della Nazionale. Era stato preso per giocare un calcio diverso, con Sarri avrebbe fatto il Jorginho, Allegri invece vuole due mediani strutturati fisicamente- spiega Pastorello - I due si stimano, ma è una questione tattica e io non entro nelle scelte tecniche. Ma non è nell'interesse di nessuno continuare in questa situazione”.