La dirigenza bianconera ha trovato un accordo con l'entourage di Matthijs De Ligt per il rinnovo del contratto del difensore olandese, che prolungherà con la Juve fino al 2026

Durante l'incontro avvenuto questo lunedì mattina tra la Juventus e Rafaela Pimento (agente di Paul Pogba), le parti hanno anche parlato della situazione legata a Matthijs De Ligt , rappresentato dalla stessa Pimento. Un'intesa è stata trovata per il rinnovo di contratto del difensore olandese, che ora risulta molto vicino. De Ligt, che al momento ha un contratto con scadenza nel giugno 2024, dovrebbe presto rinnovare di due anni aggiuntivi, quindi fino al 2026 .

I numeri di De Ligt con la Juventus

Arrivato alla Juventus nell'estate del 2019 (quando fu pagato 85,5 milioni di euro dall'Ajax), Matthijs De Ligt (difensore olandese classe 1999) ha preso parte a 116 partite ufficiali con la maglia bianconera, segnando anche otto gol e servendo tre assist per i suoi compagni. Giovane, promettente e già con grande esperienza a livello internazionale (già 35 le sue presenze con la nazionale maggiore olandese): per questo la Juventus ha spinto per il rinnovo.