In esclusiva a Sky Sport ha parlato Francesco Totti, ex capitano e bandiera della Roma: "Mourinho è l'allenatore giusto, speriamo che possa portare a casa la Conference League". Poi sul mercato: "Dybala? Speriamo di portarlo alla Roma. Lo incontrerò lunedì nella partita di Eto'o e proverò a convincerlo. Ma non sono cosa pensino lui e la Roma". E su un suo ritorno in giallorosso aggiunge: "I matrimoni si fanno in due"

Ad un evento di Padel a Pescara - in cui era presente anche il CT azzurro Roberto Mancini - l'ex capitano e bandiera della Roma Francesco Totti ha parlato in esclusiva a Sky Sport . Ecco le sue parole nell'intervista a Vanessa Leonardi.

Come si gestiscono queste due partite? È difficile pensare al Torino quando poi c’è una finale di Conference League?

"Diciamo che sono due partite totalmente diverse, ma entrambe sono importanti, perché ti giochi l'Europa. Stasera (Torino-Roma, fischio d'inizio ore 20.45) la Roma se vince va in Europa, però sappiamo tutti che tra qualche giorno c’è una finale importantissima e ti giochi sempre un trofeo. Quando giochi una finale, devi fare il massimo per cercare di portare a casa il risultato".

Mourinho è l'allenatore migliore per gestire queste due partite? Lui qualcosa ha vinto e ricordava di come doveva giocare la finale di Champions League e si giocava lo scudetto a Siena. È l'allenatore migliore in questo senso?

"È l'allenatore che ha vinto piu trofei al mondo, quindi chi meglio di lui sa cosa significhi questa finale? Sicuramente non ha la stessa risonanza di una finale di Champions League, però è sempre una finale e una competizione europea. Va rispettata e va vinta. Il mister saprà sicuramente gestire la squadra e il momento".

Ti vediamo spesso allo stadio. Uno stadio così lo ricordavi?

"Sinceramente non me lo ricordavo. Da quando c’è questa iniziativa bellissima, la Roma ha preso un'altra strada. Sappiamo tutti che la spinta dei tifosi della Roma è diversa da tutti gli altri. Loro come dodicesimo ti danno forza, carica e una voglia in più per riportare in alto i colori della Roma".

Ricordo che tu avevi speso belle parole per Lorenzo Pellegrini. Nessuno meglio di te sa cosa significhi essere il capitano della Roma, romano e romanista. Lui ha vissuto dei momenti difficili. Sei convinto che sia il capitano giusto?

"Anche io ho avuto dei momenti difficili, tutti gli abbiamo avuti. Ho sempre detto che come figura, giocatore e personaggio, è una persona che ha carisma, esplosività e 'romanismo'. Tutto quello che possiede è cio che deve avere un capitano. Roma deve essere contenta che, dopo me e daniele (De Rossi, ndr) sia arrivato un altro capitano di questa importanza e bellezza".