Notte da compagni di squadra per Paulo Dybala e Francesco Totti all'Integration Heroes Match, la partita di beneficienza organizzata a San Siro da Samuel Eto'o. Divertimento, ma anche mercato visto che Totti ha proposto un passaggio di consegne all'argentino che questa estate cambierà squadra dopo l'addio alla Roma. L'ex capitano ha "stuzzicato" l'argentino, proponendogli la sua maglia numero 10 giallorossa: "Oggi giochiamo insieme, ma se devo dargli la maglia numero 10 non posso giocare - spiega l'ex capitano a Sky Sport - Se lui volesse, gliela darei volentieri. Se ho parlato con lui? Nì, in alcuni momenti sì e in altri no". Intanto Totti nei prossimi giorni volerà a Tirana per seguire la Roma nella finale di Conference League contro il Feyenoord: "Vado da tifoso a sostenerla, andiamo ovunque per la Roma".