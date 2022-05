L'allenatore non è più un tesserato del Brescia: dopo l'azione legale dei mesi scorsi, la causa è stata transatta. Inzaghi potrebbe tornare presto in corsa visto che piace al Cagliari: contatti in corso tra le parti

È arrivata la parola fine sull'avventura di Filippo Inzaghi al Brescia. Dopo l'esonero a stagione in corso e l'azione legale intrapresa dall'allenatore, Inzaghi ha risolto il suo contratto con il club lombardo. La causa è stata transatta e adesso l'ex bomber è libero da vincoli contrattuali. Presto, però, potrebbe tornare in corsa. Su di lui, infatti, c'è il Cagliari, in cerca di un nuovo allenatore dopo la retrocessione in Serie B. Ci sono stati dei contatti tra Inzaghi e il club sardo e adesso la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Sulle sue tracce c'era anche l'Udinese, ma il club friulano ha poi virato su Andrea Sottil.