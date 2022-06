Il club bianconero ha trovato l'accordo con De Sciglio per il rinnovo del suo contratto: il giocatore ex Milan, che aveva il contratto in scadenza a fine giugno, proseguirà la sua esperienza alla Juve fino al 2025: presto firma e annuncio ufficiale

La Juventus ha trovato l'accordo per il rinnovo di Mattia De Sciglio : il difensore bianconero, con il contratto in scadenza tra poche settimane, proseguirà la sua avventura con la maglia della Juventus fino al 2025 . Nelle prossime ore arriveranno la firma e l'annuncio ufficiale del club. Dopo i rinnovi di Perin e Cuadrado, la Juve è quindi sul punto di ufficializzare anche quello del terzino destro, sempre molto utilizzato da Massimiliano Allegri, che potrà così continuare a fare affidamento su di lui anche in futuro.

I numeri di De Sciglio con la Juventus

leggi anche

Lo United saluta Pogba, la Juve lo aspetta

Arrivato dal Milan alla Juve nell'estate del 2017 per un costo complessivo pari a circa 12 milioni di euro (dati Transfermarkt), De Sciglio ha collezionato fin qui un totale di 91 presenze (e due gol all'attivo) con la Juventus. Tolta l'esperienza in Francia, in prestito all'Olympique Lione (stagione 2020/2021), il terzino ha appena concluso la sua quarta stagione in bianconero, in cui è stato utilizzato 29 volte tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa. Ma non sarà l'ultima.