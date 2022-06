L'attaccante ha aperto le marcature nella sfida contro il Portogallo in Nations League, poi ha parlato anche del suo futuro. Dal 6 giugno torna "Calciomercato - L'originale" con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. In onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

Futuro incerto, ma una rete che significa tanto. Alvaro Morata ha aperto le marcature contro il Portogallo (1-1 il risultato finale nella prima giornata del Gruppo A della Uefa Nations League, ndr), segnando la rete numero 26 con la Spagna, che gli ha permesso di superare Emilio Butragueño (a quota 25, ndr) e di salire al settimo posto nella classifica marcatori spagnola all-time. L'ex Real Madrid, però, non conosce ancora il proprio futuro: "Quando non dipende da me, non posso farci niente. Devo restare concentrato sulla Nazionale, vedremo". Poi ha aggiunto: "Mia moglie e i miei figli mi seguono ovunque io debba andare. Ho preferenze e opzioni. Voglio andare dove sono più interessati alle mie caratteristiche". Lo spagnolo rientrerà all'Atletico Madrid dopo il prestito biennale alla Juventus.