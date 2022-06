Nonostante le voci circolate dall'Inghilterra sull'interesse del Psg per Mourinho, lo 'Special One' resterà sulla panchina della Roma anche nella prossima stagione, come aveva lui stesso confermato dopo la vittoria della Conference League. Il Paris Saint-Germain punta Christophe Galtier

"Io rimango qui, non c'è dubbio. Anche se dovesse arrivare qualche voce, io voglio restare alla Roma", aveva detto Mourinho qualche minuto dopo la vittoria della Conference League a Tirana. La voce ora è arrivata ma lo 'Special One' manterrà la parola data: sarà lui l'allenatore del club giallorosso anche nella prossima stagione. Il 'Telegraph', questo sabato pomeriggio, aveva fatto uscire la voce secondo la quale il Psg del nuovo ds Luis Campos aveva messo nel mirino proprio 'Mou', per far ripartire un nuovo ciclo, dopo quello di Pochettino ormai al tramonto. E se è vero che la stima tra Mourinho e Campos sia alta, i pensieri di entrambi sono rivolti altrove. Nessun dubbio quindi: Mourinho sarà sulla panchina della Roma al 100% anche nella prossima stagione.