I rossoneri continuano a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione: proseguono i contatti con il Lille per Botman e Renato Sanches. Nei prossimi giorni incontro per capire le intenzioni di Ibrahimovic sul futuro, tra due settimane la firma di Origi. C'è la volontà di riscattare Florenzi: il Milan punta ad abbassare la cifra del riscatto da 4,5 a 2,5 milioni di euro

Il Milan continua a programmare la prossima stagione e sta lavorando sul mercato per cercare di regalare a Pioli una rosa ancor più competitiva rispetto a quella che ha vinto il campionato qualche settimana fa. I rossoneri non mollano i due obiettivi principali che sono Botman e Renato Sanches : c'è più fiducia sul secondo perché per il difensore centrale potrebbero essere d'intralcio alcune squadre della Premier League (in primis il Newcastle). Per l'attacco, invece, piacciono anche Berardi e De Ketelaere .

Nei prossimi giorni l'incontro con Ibrahimovic

In attacco è ormai definita la trattativa con Origi: l'attaccante è rimasto in Belgio per svolgere delle terapie dopo un infortunio che lo aveva tenuto fuori nelle ultime gare stagionali. Ne avrà ancora per un paio di settimane, poi arriverà la firma con il Milan. Restando nel reparto avanzato, Maldini e Massara devono pensare alla situazione che riguarda Zlatan Ibrahimovic. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti per capire le intenzioni dello svedese sul futuro, dal momento che dovrà affrontare un lungo percorso di riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio. C'è anche l'ipotesi di un contratto legato alle presenze. In difesa, invece, Florenzi verrà riscattato: i rossoneri stanno cercando di abbassare la cifra da versare nelle casse della Roma dai 4,5 milioni prefissati a 2,5.