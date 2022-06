Paul Pogba non ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United ed è pronto a trasferirsi a parametro zero. Sul francese è forte la Juventus e il centrocampista ha dato la sua disponibilità a tornare in bianconero: il club incontrerà nuovamente il suo entourage per trovare l'intesa economica e sbloccare la trattativa. Pogba tornerebbe alla Juve sei anni dopo il suo addio: la sua ultima partita in bianconero è stata la finale di Coppa Italia del 2016 vinta contro il Milan. Ecco chi era in campo e cosa fa oggi