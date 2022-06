I Reds hanno ufficializzato l'addio dell'attaccante belga, che non rinnoverà il contratto in scadenza. "Leggenda del Liverpool" lo definiscono. Lo attende il Milan, che potrebbe accoglierlo in Italia già in questi prossimi giorni. Prima delle visite mediche con il club rossonero Origi deve sottoporsi a trattamenti per l'infortunio che l'aveva tenuto fuori nelle ultime partite stagionali, contro il Wolverhampton in Premier e contro il Real in Champions

Divock Origi non sarà più un giocatore del Liverpool. La notizia, già nell'aria da settimane, è stata ufficializzata da un comunicato diffuso dal club inglese. L'attaccante belga non rinnoverà il contratto in scadenza con il Liverpool e andrà via da svincolato. "Divock Origi lascerà il club alla scadenza del suo contratto a fine giugno - scrive il club nella nota - grazie per gli incredibili otto anni di servizio e per averci lasciato con così tanti ricordi speciali. Divock Origi, leggenda del Liverpool". Nei sei anni al Liverpool in 175 partite Origi ha realizzato 41 reti, molte delle quali pesantissime e in campo europeo. Il momento che resterà nella memoria dei tifosi è la doppietta nella storica rimonta nella semifinale del 2019 contro il Barcellona. In quella Champions League segnò anche la rete del definitivo 2-0 in finale contro il Tottenham. Centri pesanti, come quello segnato quest'anno nella fase a gironi a San Siro contro il Milan.