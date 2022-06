Manca solo l'ufficialità per il trasferimento alla Roma del centrocampista serbo, operazione targata Mourinho. Già, perché Matic è uno dei pupilli di José con il quale ha incrociato più volte la carriera: quella giallorossa potrebbe essere la terza maglia condivisa con Mou, lui come altri uomini-mercato legati all'allenatore portoghese. Ecco i giocatori avuti e rivoluti in altri club dallo Special One

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE