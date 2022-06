Il Sassuolo ha chiuso l'affare con il Peñarol per Agustin Alvarez. Attaccante classe 2001, arriverà nel club neroverde per circa 12 milioni di euro. Il Sassuolo ha battuto la concorrenza di alcune squadre straniere che si erano mosse per il promettente attaccante, tra le quali Bayer Leverkusen e Southampton. Il giocatore è atteso in Italia per la prossima settimana. La prima operazione del Sassuolo è dunque un colpo in entrata e non in uscita, nonostante le tante richieste per alcuni calciatori neroverdi. Un colpo importante, per il presente ma anche per il futuro.