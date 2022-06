Il Paris Saint-Germain continua a premere per portare in Francia Milan Skriniar. La distanza tra la richiesta del club nerazzurro e l'offerta dei francesi resta però molto alta: si lavora con fiducia per limarla. In caso di addio dello slovacco, l'Inter andrebbe su Bremer. Lunedì contatti telefonici con l'entourage di Dybala e incontro con il Cagliari per Bellanova

In caso di addio di Skriniar , che in nerazzurro ha giocato 215 partite con 11 reti in cinque anni, l'Inter ha già individuato l'alternativa: si tratta di Bremer , difensore del Torino. Per il brasiliano, che ha rinnovato il contratto fino al 2024, i granata chiedono una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni. "L'Inter è una possibilità, ma dire che sia vicino ai nerazzurri mi sembra esagerato" ha spiegato a Sky Sport nella serata di venerdì il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati. Lunedì invece il club nerazzurro incontrerà il Cagliari per Raoul Bellanova. Dopo che il club sardo ha esercitato l'opzione di riscatto per l'acquisto a titolo definitivo dal Bordeaux del calciatore 22enne, con un contratto fino al 30 giugno 2026, l'Inter sta cercando di intavolare una trattativa per portarlo a Milano.

Dybala, lunedì appuntamento telefonico

La giornata di lunedì sarà ricca di impegni per l'area mercato nerazzurra: è infatti in calendario anche un appuntamento telefonico per un aggiornamento sulla posizione di Paulo Dybala. L’Inter ha messo sul piatto per l'attaccante argentino, all'addio per fine contratto con la Juventus, un contratto quadriennale (non triennale come era invece nelle idee iniziali) da circa 5/5.5 milioni di euro più bonus, mentre la richiesta di Dybala è di 8 milioni di euro a stagione più bonus. La prossima settimana l’agente di Dybala e la dirigenza nerazzurra si aggiorneranno nuovamente per proseguire nella trattativa, entrare nei dettagli contrattuali e provare a raggiungere un’intesa.