Roma, Matic anticipa l'arrivo: lunedì le visite

Il centrocampista serbo è atteso in Italia nella giornata di lunedì per sottoporsi alle visite mediche, prima della firma con i giallorossi. Arriva a parametro zero, dopo la fine del contratto con il Manchester United

Nemanja Matic diventerà un nuovo giocatore della Roma. Il centrocampista serbo, che ha lasciato il Manchester United a parametro zero, è atteso nella giornata di lunedì per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con il club giallorosso. Il serbo ha deciso di anticipare l'arrivo in Italia, che era inizialmente in programma nei primi giorni di luglio.