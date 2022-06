Il club gialloblù ha riscattato l'attaccante argentino, autore di 17 reti nella scorsa stagione, ottenendo anche un piccolo sconto rispetto alla cifra pattuita la scorsa estate col Cagliari. In ogni caso, non è detto che Simeone alla fine resterà a Verona: è nel mirino della Lazio

L'Hellas Verona lavora sul mercato in vista della prossima stagione. In attesa dell'annuncio di Gabriele Cioffi, che prenderà il posto di Tudor, la dirigenza gialloblù ha riscattato Giovanni Simeone dal Cagliari. Il Cholito era arrivato la scorsa estate in prestito oneroso a un milione e mezzo e diritto di riscatto fissato a 12, ma l'Hellas è anche riuscita a ottenere un piccolo sconto sulla cifra pattuita: il classe 1995 è stato riscattato per 10,5 milioni di euro totali. L'argentino comunque è ancora un uomo mercato: la Lazio pensa a lui come vice Immobile.